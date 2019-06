Airuno, chiuso per due settimane il viadotto Alcherio

AIRUNO – Da oggi, lunedì, è chiuso per due settimane il viadotto Alcherio, l’infrastruttura presente vicino alla stazione ferroviaria di Airuno. L’ordinanza, firmata nei giorni scorsi dal responsabile della Polizia Locale Luca Bianchi, prevede la chiusura fino al 23 giugno.Una chiusura necessaria per permettere di effettuare i lavori di messa in sicurezza e sostituzione dei giunti del viadotto, ormai usurati e dilatati dal tempo. L’intervento è posto in carico a Rfi, proprietario della struttura ed era già stato stabilito dalla precedente Amministrazione di Adele Gatti. Inevitabilmente i lavori creeranno dei disagi ai residenti nella frazione collinare di Aizurro e per i residenti a Valgreghentino che utilizzano il viadotto Alcherio per raggiungere la stazione o per scendere in paese. I lavori proseguiranno fino alle 18 del 23 giugno: durante la durata dell’intervento sarà vietato il transito a tutti i veicoli sul viadotto, saranno ovviamente predisposte alcune deviazioni per ridurre i disagi agli automobilisti.