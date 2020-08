Airuno: dolore e lacrime per la morte di Amanda Laura Memeo. Aveva solo 23 anni

Dopo la triennale, si era iscritta alla magistrale in scienze pedagogiche portando avanti la passione per il karate

“Hai lottato fino all’ultimo con la grinta di sempre. Ora fai il tifo per noi da lassù”. Giovedì mattina in parrocchiale i funerali

AIRUNO – Una ragazza dolce dal sorriso aperto e disarmante. E’ una perdita immensa quella con cui deve confrontarsi l’intera comunità di Airuno, colpita al cuore dalla scomparsa di Amanda Laura Memeo, strappata alla vita a soli 23 anni. Dopo aver conseguito la laurea triennale un anno fa, Amanda si era iscritta al corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche all’università degli Studi di Bergamo portando avanti con passione e determinazione i propri sogni. Purtroppo però la malattia che l’aveva colpita tempo fa non le ha dato scampo, anche se lei, da vera guerriera, ha provato fino all’ultimo a combattere con tutte le sue forze e le energie, sorretta dall’amore dei suoi familiari e del suo fidanzato.

Cresciuta ad Airuno in una famiglia conosciuta e stimata, Amanda si era avvicinata e appassionata anche al mondo del karate avvicinandosi alla scuola Dojo Yamato Karate del maestro Salvatore Caforio. Toccante il ricordo pubblicato sulla pagina Facebook della società sportiva: “Amanda, hai lottato con la grinta di sempre, rendendoci orgogliosi di te fino alla fine. Ora fai il tifo per noi da lassù, perché stai sicura che ogni volta che indosseremo il karategi, noi penseremo a te”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore che stanno giungendo in queste ore alla famiglia Memeo, alla mamma Morgana, al papà Pietro, al fratellino Claudio e al fidanzato Luca. Il sindaco Alessandro Milani ha voluto recarsi di persona a casa della famiglia per porgere a nome dell’intera comunità le condoglianze. “Non ci sono parole di fronte a una notizia del genere – il suo commento, intriso di dolore – . La morte di Amanda, che si era appena affacciata al palcoscenico della vita, rappresenta un pugno allo stomaco per tutto. L’unica cosa che mi sono sentita di dire ai genitori è che noi, come amministrazione comunale, ci saremo sempre per loro, qualsiasi cosa avranno bisogno”. Già fissata la data dei funerali che si terranno giovedì alle 10.30 in chiesa parrocchiale ad Airuno.