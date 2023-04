Airuno, due incidenti sulla Provinciale nel tardo pomeriggio

Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 18; il secondo un’ora e mezza dopo

Ambulanze attivate in codice giallo (media gravità) in entrambi i casi

AIRUNO – Due incidenti sulla Provinciale in meno di due ore. E’ successo nel tardo pomeriggio ad Airuno dove i soccorsi sono stati chiamati a operare nel giro di poco.

La prima chiamata alla centrale unica delle emergenze è arrivata infatti una manciata di minuti dopo le 18 per un incidente tra due auto che ha visto coinvolte tre persone. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Merate e una della Croce Rossa di Lecco che hanno rispettivamente trasportato un ferito in codice giallo all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate e uno in codice verde al Manzoni di Lecco.

Poco più di un’ora dopo, la seconda richiesta di intervento, sempre sulla Sp 72, questa volta però all’altezza della rotonda che disciplina l’ingresso ad Airuno. A scontrarsi, questa volta, un’auto con una moto, con il conducente di quest’ultimo ad avere la peggio con il trasferimento in ospedale a Lecco in codice giallo con un’ambulanza dei Volontari del Soccorso.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Merate.