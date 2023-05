Airuno: furgone finisce fuori strada e colpisce un palo

E’ successo questa sera, sabato, intorno alle 19 alla rotonda di Airuno

Sul posto vigili del Fuoco e carabinieri: nessun ferito

AIRUNO – E’ finito fuori strada con il furgone, salendo sul marciapiedi e colpendo un palo. Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito, questa sera, sabato, ad Airuno lungo la Sp 72 all’altezza della rotonda vicino al ristorante Due Platani.

All’origine dell’incidente sembrerebbe esserci stata una distrazione dell’autista.

Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Merate e i Vigili del Fuoco per assicurarsi che tutto fosse in sicurezza e non vi fossero problemi legati all’abbattimento del palo.

Fortunatamente non si sono registrati feriti né disagi alla viabilità.