Lo scorso ottobre un incendio in un’azienda edile di Airuno

Ora la denuncia dei due titolari per violazione di reati ambientali

AIRUNO – I Carabinieri del NORM della Compagnia di Merate, hanno deferito all’autorità giudiziaria due fratelli, titolari di un’impresa edile di Airuno, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata,

Le denunce sono scattate nell’ambito delle indagini condotte dagli uomini dell’Arma sull’incendio che lo scorso ottobre ha interessato l’azienda.

I carabinieri contesterebbero lo stoccaggio, all’interno della stessa “scarti di legname, rottami ferrosi e macerie di demolizione, in assenza autorizzazione ed in violazione di vincoli paesaggistici-ambientali” spiegano i carabinieri in una nota.

I rifiuti raccolti sono stati sottoposti a sequestro, con affidamento al trasgressore.