Airuno in lutto per la scomparsa di Eugenio Manzocchi

Il ricordo dell’ex sindaco Alessandro Milani

“Grazie, Eugenio, per il tuo operato in Airuno, al servizio di tutti. Ci mancherai”

AIRUNO – Cofondatore del gruppo alpino, di cui è stato il primo presidente e fotografo in paese. E’ grande il dolore per la scomparsa di Eugenio Manzocchi, tra i volontari che più di 20 anni fa si adoperarono per la costruzione dell’Hospice Il Nespolo.

A ricordarlo, con grandissimo affetto, è il gruppo consiliare CambiAmo Airuno, guidato dall’ex sindaco Alessandro Milani. “Nella preghiera e nella vicinanza ai suoi famigliari, vogliamo ricordare il nostro caro Eugenio per il suo impegno attivo e concreto, di tanti anni, per la comunità di Airuno”.

Un contributo grandissimo: “Eugenio Manzocchi ha lavorato con la sua attività come fotografo in paese, dando un importante servizio ai cittadini; è stato insieme ad altri Airunesi co-fondatore, nel lontano 1990, del Gruppo Alpini di Airuno, nonché primo Presidente del Gruppo; un impegno nella nostra società che ha portato avanti con spirito di dedizione e serietà. In particolare, ricordiamo il suo volontariato per il territorio e presso la tradizionale Festa alpina di luglio, ma ancor più importante la sua azione concreta nel voler portare a compimento insieme a molti volenterosi la realizzazione della struttura dell’Hospice il Nespolo in Airuno. Opera riuscita e che ancora oggi è preziosa”.

Da qui il sentimento enorme di gratitudine: “Grazie, Eugenio, per il tuo operato in Airuno, al servizio di tutti. Ci mancherai”.