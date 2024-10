Airuno, incidente lungo la strada per Aizurro, due feriti

E’ successo nel primo pomeriggio, in posto anche i Vigili del Fuoco

Due persone sono state portate in ospedale

AIRUNO – Due feriti trasportati in Ospedale: questo il bilancio dell’incidente avvenuto nel primissimo pomeriggio di oggi, sabato 26 ottobre, ad Airuno, lungo la strada che porta ad Aizurro.

Da chiarire la dinamica del sinistro nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture. Violento lo scontro, come dimostrano i danni riportati dai mezzi. In posto i Carabinieri per i rilievi del caso, l’ambulanza della Croce Bianca di Calusco e i Vigili del Fuoco.

Due, come detto, le persone trasportate in Ospedale per gli accertamenti del caso.