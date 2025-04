Airuno, incidente nella notte tra due auto alla rotonda

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte

Sul posto ambulanze, carabinieri e Vigili del Fuoco

AIRUNO – Violento incidente nella notte lungo la Sp 72 all’altezza della rotonda che disciplina l’ingresso in centro Airuno.

E’ successo una manciata di minuti dopo la mezzanotte di domenica, quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi, due auto si sono scontrate quasi frontalmente.

L’impatto è stato molto forte tanto che, in un primo momento, i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, corrispondente alla massima gravità. Sul posto sono giunte due ambulanze (Croce Rossa Lecco e Volontari del Soccorso di Calolzio) insieme all’automedica.

Allertati anche i Vigili del Fuoco. Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento tanto da prevedere il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.