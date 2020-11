Airuno: la quinta automobile bruciata, è caccia al piromane

Ancora una vettura data alle fiamme ad Airuno

Indagano i carabinieri, si cerca il piromane

AIRUNO – L’ennesimo episodio, il quinto accaduto in poche settimane ad Airuno: nella notte un’altra autovettura è stata data alle fiamme, nella stessa zona del paese, non lontano dal centro sportivo, dove era già accaduto altre quattro volte (leggi qui).

Si tratta in questo caso di un’auto parcheggiata all’interno di una corte condominiale al civico 1 di via della Libertà. I Vigili del Fuoco, avvisati dell’accaduto intorno alle 2 della notte, sono intervenuti per spegnere il rogo.

Nessuna traccia di innesco pare sia stata trovata ma è evidente agli inquirenti che il gesto, anche questa volta, non può che essere doloso. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Brivio.

Secondo gli accertamenti svolti finora, si escluderebbe che gli incendi siano legati ad un’attività criminale con finalità estorsive o che siano atti di ritorsione nei confronti dei proprietari dei mezzi, in quanto non legati tra loro da alcun tipo di rapporto comune. Si cerca quindi un piromane e le indagini stanno proseguendo.

Nel frattempo c’è grande preoccupazione in paese, soprattutto tra i residenti della zona dove si sono verificati gli episodi.