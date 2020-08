Airuno: le note di Ed Sheeran per il commosso addio ad Amanda Memeo, morta a 23 anni

L’ultimo saluto alla ragazza di 23 anni morta dopo aver lottato contro una malattia

“Ci hai insegnato a non arrenderci. Di te e con te parleremo nelle preghiere. Ci resta la tua amicizia”

AIRUNO – “Ci hai insegnato a non arrenderci. Il coraggio però non basta per guarire”. C’era tutta Airuno oggi, giovedì, al funerale di Amanda Laura Memeo, la ragazza di 23 anni morta martedì dopo aver combattuto contro una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo.

C’erano gli amici di sempre, i compagni dell’università, gli sportivi del scuola Dojo Yamato Karate del maestro Salvatore Caforio con cui condivideva la passione per il karate. Silenziosi, gli occhi lucidi e lo sguardo sbigottito, vicini e simbolicamente stretti intorno a papà Pietro, mamma Morgana, al fratellino Claudio e al fidanzato Luca, chiamati ad affrontare un dolore tanto grande quanto devastante.

Non a caso, il parroco don Ruggero Fabris ha parlato di una “giornata difficile” e della fatica a trovare risposte al dolore. Prendendo a esempio le parole delle letture e del Vangelo, il sacerdote ha invitato i familiari e i presenti a ricordare la figura di Maria, il suo silenzio di fronte alla croce. “Ci troviamo di fronte a un vuoto immenso e non ci sono parole che possono colmarlo. Amanda ci ha insegnato però a non arrenderci e ad aspettare. Lei non tornerà più indietro. Ci rivedremo tutti un domani”. Con parole cariche di affetto e rivolgendosi più volte a chi, in primis i genitori, è chiamato ora a stare sotto la croce di Amanda, don Ruggero ha sottolineato quanto bene la ragazza sia riuscita a seminare nella sua, seppur breve, vita.

Studentessa nel corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche, appassionata di karate, Amanda ha saputo coltivare interessi, passioni e numerosi rapporti di amicizia, basati sulla stima e sul rispetto reciproco. “Ci restano i suoi ricordi e la sua amicizia. Di te e con te parleremo nelle nostre preghiere” ha concluso il sacerdote, invitando tutti gli amici a restare vicino alla famiglia. “Continuiamo a restare vicino a loro così come abbiamo fatto in questi mesi di sofferenza. Continuiamo a essere comunità”.

Gli amici hanno voluto poi stringersi in un simbolico abbraccio con Amanda diffondendo al termine della cerimonia funebre la celebre canzone Perfect di Ed Sheeran. Note dolcissime e struggenti che hanno rigato di lacrime il volto di molti presenti. Commosso e con la voce strozzata dal pianto, il padre ha voluto ringraziare tutti per la presenza e per l’affetto dimostrato in questi giorni. Segno che Amanda è riuscita davvero a entrare nel cuore e nell’anima delle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla.