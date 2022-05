Airuno piange lo storico sindaco Alfredo Sala: lunedì i funerali

Alfredo Sala fu sindaco del paese dal 1970 al 1994

Il ricordo dell’attuale primo cittadino Milani: “Mio padre fu consigliere con lui. Sotto i suoi mandati, vennero realizzate alcune opere pubbliche fondamentali per Airuno”

AIRUNO – Ha guidato il paese per 24 anni, realizzando alcune delle opere pubbliche più importanti di Airuno, dalla scuola primaria Aldo Moro al viadotto Alcherio, passando per il centro tempo libero.

Ha suscitato grande commozione la morte di Alfredo Sala, sindaco dal 1970 al 1994, scomparso nei giorni scorsi all’età di 86 anni. Esponente di spicco della Democrazia Cristiana del territorio, Sala era riuscito a conciliare la vita famigliare e professionale (come direttore di banca) all’impegno politico, vissuto con dedizione, costanza e lungimiranza. Durante i suoi mandati vennero portati avanti alcuni degli interventi più significativi per il paese, come le scuole elementari, il viadotto Alcherio per collegare alla parte alta e il centro per il tempo libero. Non solo, fu tra i fondatori anche dell’associazione anziani e pensionati del paese.

“Mio padre Davide era stato consigliere con lui – ricorda, con un pizzico di commozione, il sindaco Alessandro Milani – Airuno gli deve molto per la disponibilità e l’impegno con cui ha amministrato fino al 1994 quando è stato eletto sindaco Marco Fiala. E’ una persona che ho sempre stimato molto e verso la quale nutro grande riconoscenza anche per i consigli che mi ha fornito in questi primi anni di mandato”.

Da qualche tempo, Sala era ricoverato in una casa di riposo a Vimercate.

I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano. Sala lascia la moglie Lina e il figlio Giovanni.