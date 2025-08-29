Airuno: riaperta, dopo lo smottamento, la strada che porta a Aizurro

Ripristinata la circolazione lungo la strada che sale ad Aizurro dopo lo smottamento di oggi

Volontari e operai al lavoro per ripulire la strada. Il sindaco: “Ci attiveremo per la richiesta di calamità naturale”

AIRUNO – Aizurro non è più isolata. E’ stata infatti riaperta la strada che porta alla frazione collinare di Airuno, rimasta bloccata a seguito dello smottamento che si è verificato oggi, venerdì 29 agosto, intorno a mezzogiorno. Grazie alla mobilitazione di un gruppo di volontari e all’intervento degli operai della ditta Tentori, la strada è stata infatti liberata nel tardo pomeriggio dai rami e dalle fronde degli alberi e dalla tantissima terra che si era riversata lungo la carreggiata interrompendone la circolazione.

Sul posto si è recato anche il sindaco Gianfranco Lavelli che commenta: “Siamo riusciti a mettere in sicurezza la situazione almeno fino a domani visto che è prevista nuova pioggia cercando di far defluire l’acqua in altri punti rispetto a quello della frana. Poi procederemo con la richiesta di calamità naturale per ottenere dei finanziamenti per interventi più incisivo e radicale di consolidamento del fianco della strada dove è avvenuto lo smottamento”.