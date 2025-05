Airuno, scontro con un’auto: furgone si ribalta lungo la Sp 72

L’incidente è avvenuto oggi, martedì, intorno alle 18.30

Trasportato in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco un uomo di 53 anni

AIRUNO – Scontro tra un’auto e un furgone lungo la Sp 72 con il mezzo pesante che finisce fuori strada ribaltato su un lato. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, ad Airuno.

La dinamica esatta del sinistro è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi, ma sembrerebbe che il furgone fosse in marcia in direzione Merate quando sarebbe stato urtato da una Maserati situata ai lati della strada.

L’impatto è stato molto forte tanto che il mezzo si è ribaltato su un fianco. Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso. Allertati anche i Vigili del Fuoco.