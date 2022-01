Airuno, si schianta con l’auto contro il muro: soccorso 71enne

L’incidente è avvenuto oggi, giovedì, poco prima delle 16

L’auto, in marcia in direzione Olginate, ha finito la sua corsa contro il muro dell’albergo Due Platani

AIRUNO – Ha perso il controllo dell’auto e, dopo aver saltato due cordoli, si è schiantato contro il muro del ristorante Due Platani. E’ successo questo pomeriggio, giovedì, poco prima delle 16 lungo la provinciale: l’auto viaggiava in direzione di Olginate, quando per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale di Airuno intervenuti per i rilievi, l’automobilista alla guida della monovolume è finito fuori strada.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di un’ambulanza della Croce Rossa di Merate. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto dai sanitari, l’uomo di 71 anni è stato trasportato in codice giallo in ospedale.