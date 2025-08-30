Airuno. Strada per Aizurro liberata: “Grazie a tutti i volontari”

In tanti a lavorare sotto la pioggia battente per ripristinare la viabilità

Il sindaco Lavelli: “Un bel momento di solidarietà da apprezzare”

AIRUNO – “Un grosso ringraziamento ai volontari che hanno lavorato spontaneamente per ripristinare la strada per Aizurro, se lo meritano”. All’indomani dello smottamento che ha isolato la frazione di Aizurro, nel Comune di Airuno, il sindaco Gianfranco Lavelli ci tiene a esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato incessantemente per ripristinare la viabilità interrotta intorno a mezzogiorno di ieri, venerdì, per via delle forti precipitazioni che hanno portato il distacco di materiale fangoso e vegetazione lungo la carreggiata.

Soprattutto il primo cittadino ci tiene a evidenziare “la disponibilità che hanno messo in campo sotto l’acqua battente, tutto il giorno, per eliminare la frana. Tra loro tanti giovani che non hanno esitato a buttarsi nella mischia, immersi nella palta fino al ginocchio, a spalare. Si sono dimostrati un grosso aiuto”.

A liberare la carreggiata da rami, fronde degli alberi e terra anche stradini e gli operai della ditta Tentori, menzionati e ringraziati anch’essi da Lavelli. “Un bel momento di solidarietà nel momento del bisogno che davvero va apprezzato in questi tempi dove simili gesti sono sempre più difficili da vedere”, ha concluso.

Il prossimo step sarà la richiesta di calamità naturale per ripristinare il fianco della strada dove è avvenuto lo smottamento.