Anziano tampona camion fermo per lavori lungo la Briantea: due operai coinvolti

L’incidente è avvenuto oggi, lunedì, poco prima delle 14

Coinvolti nell’incidente due operai di 25 e 35 anni oltre al 90enne alla guida dell’auto

LA VALLETTA BRIANZA – Ha perso il controllo dell’auto finendo contro un camion con a bordo due operai, fermo per i lavori di posa della fibra ottica lunga la SS342. Tanto spavento oggi, lunedì, poco prima delle 14 lungo la Briantea all’altezza della località di Casuercio.

In base a quanto è stato possibile apprendere e dovrà trovare conferma dai rilievi delle forze dell’ordine, un automobilista di circa 90 anni, alla guida di un’auto in direzione Bevera, si sarebbe distratto non accorgendosi dei lavori in corso lungo la strada, andando così a tamponare il camioncino con a bordo due operai di 25 e 35 anni.

Un urto violento che ha impressionato quanti in quel momento si trovavano a passare lungo la strada. Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, corrispondente a media gravità, di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e una della Croce Bianca di Merate. Allertati anche l’auto infermieristica e i Vigili del Fuoco mentre i Carabinieri della Compagnia di Merate si sono portati in loco per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Lo scontro ha inevitabilmente creato lunghe code lungo la Statale Briantea.