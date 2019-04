Il sindaco Airoldi ha anche inviato un’informativa in Procura per denunciare quanto accaduto sabato mattina

L’azienda al lavoro era stata incaricata dalla Provincia di Bergamo di effettuare i lavori di manutenzione sul ponte

BRIVIO – Asfalto buttato nell’Adda: chi ha compiuto questo increscioso gesto ne risponderà presto. Preannuncia battaglia il sindaco Federico Airoldi che ieri sabato si è subito mobilitato per capire cosa fosse successo sul suo ponte. I fatti sono ormai noti. Ieri mattina, sabato, alcuni passanti hanno notato e filmato degli operai che buttavano nel fiume Adda il materiale rimosso dalla strada sul ponte.

Impossibile sapere con esattezza cosa sia stato caricato nei badili gettati poi nel fiume, anche se è presumibile che si sia trattato di parte degli scarti di lavori di scarificazione dell’asfalto, effettuati proprio ieri. Il Comune di Brivio aveva infatti segnalato proprio venerdì scorso alla Provincia di Lecco, a seguito di un sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnico, una buca presente sul ponte in corrispondenza della sponda di Cisano.

Al lavoro un’azienda incaricata dalla Provincia di Bergamo

La manutenzione del ponte è di competenza di entrambe le Province, sia Lecco che Bergamo. “Ieri sul ponte non stavano lavorando operai incaricati da noi” aveva subito precisato, interpellato da Lecconotizie.com il dirigente del settore viabilità della Provincia di Lecco Angelo Valsecchi. L’amministrazione comunale di Brivio si è mobilitata per risalire ai responsabili. “Abbiamo appurato che l’incredibile episodio vede protagonista una ditta incaricata della Provincia di Bergamo, a cui abbiamo già chiesto lumi su quanto successo – puntualizza Airoldi – . Abbiamo già chiesto spiegazioni alla ditta in questione a cui saranno notificati provvedimenti amministrativi severi, compresa un’informativa alla Procura della Repubblica”.