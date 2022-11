L’incidente nel tardo pomeriggio in via delle Brigole

Vigili del Fuoco al lavoro per rimuovere la vettura e ripristinare la circolazione dei treni

PADERNO D’ADDA – Un auto è uscita di strada accanto ai binari della ferrovia a Paderno d’Adda. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha visto coinvolte due persone, una ragazza di 17 anni e un uomo di 49 anni. Non gravi le conseguenze per i passeggeri, trasportati in ospedale a Merate in codice verde, anche se ripercussioni si sono avute alla circolazione dei treni, ancora in fase di ripristino.

Secondo le prime ipotesi la vettura stava giungendo da via delle Brigole, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo. Non risultano implicati altri veicoli o persone. Sul posto i Carabinieri di Merate, i tecnici di RFI e i Vigili del Fuoco, questi ultimi intervenuti con un’autopompa e al lavoro per rimuovere la vettura e consentire la ripresa del traffico ferroviario.