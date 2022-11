Auto nella scarpata dell’Adda: per recuperarla arrivano autogru e soccorso stradale

L’operazione di recupero si è tenuta questa mattina, venerdì, lungo l’Adda a Paderno

L’auto è stata recuperata grazie all’intervento congiunto di una squadra del soccorso stradale e dell’autogru

PADERNO – L’hanno messa in sicurezza, poi l’hanno imbragata e infine, grazie al braccio dell’autogru esteso per ben 37 metri, l’hanno sollevata dalla scarpata del fiume Adda portandola, dopo un’ascesa di circa 60 metri, in strada e caricata sul carroattrezzi.

E’ stato un intervento complesso e meticoloso quello effettuato questa mattina, venerdì, per recuperare la Fiat Punto di colore scuro finita a fine agosto lungo la scarpata dell’Adda, poco dopo il mulino Colombo, a seguito di un tragico incidente in cui aveva perso la vita un giovane papà.

Dopo aver effettuato, nei giorni scorsi, un sopralluogo all’area, l’autogru è entrata in azione questa mattina posizionandosi a metà strada di via Edison. Una squadra di operatori del soccorso stradale invece è scesa lungo l’alzaia del fiume arrivando al luogo dove l’auto si era fermata.

Un percorso tutt’altro che agevole visto che è stato necessario risalire la scarpata per una trentina di metri e ripulire da erbacce e rovi la zona boschiva, decisamente impervia e poco accessibile.

Il mezzo è stato poi ispezionato al fine di assicurarsi che non vi fossero parti che potessero rompersi e cadere a terra con i movimenti di sollevamento.

Dopodiché la Fiat Punto è stata imbragata e agganciata al braccio della gru: l’operazione è stata condotta in contatto costante radio tra la squadra nel bosco e quella in strada con il moviere che poteva controllare, grazie a una telecamera, tutte le operazioni al fine di non creare danni alle persone e neppure alla vegetazione.

Una volta agganciata, l’auto è stata issata per circa 60 metri arrivando poi a toccare l’asfalto di via Edison. Qui, è stato poi caricata sul carroattrezzi.

