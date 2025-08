Auto ribaltata in via San Giorgio: paura a Brivio nella notte

BRIVIO – Stavano percorrendo via San Giorgio in salita verso Calco quando l’automobilista al volante della Fiat Idea ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla riva della strada. Tanta paura nella notte a Brivio per le quattro persone a bordo dell’utilitaria. L’allarme è scattato poco prima dell’una di notte con i soccorritori mobilitati in codice rosso, corrispondente alla massima gravità. Tre le ambulanze giunte sul posto insieme all’automedica mentre dal comando di via degli Alpini di Merate è stata inviata una camionetta dei Vigili del Fuoco. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Merate a cui sono stati affidati i rilievi del sinistro.

Quattro i coinvolti di cui tre ragazzi di 20 anni. Uno dei feriti è stato inviato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Stesso codice di accesso al Prongo soccorso anche per altri due ragazzi coinvolti nell’incidente.