Barzago. Addio alla signora Romana Castagna dello storico Bar Italia

Questa mattina si sono celebrati i funerali, la signora Castagna aveva 93 anni

Il ricordo del sindaco Ceroli: “La ricordo con affetto, Romana ha sempre partecipato alle iniziative per la Terza età”

BARZAGO – Nella mattinata di oggi, sabato, si sono celebrati i funerali di Romana Castagna, morta all’età di 93 anni. Anche il sindaco di Barzago Mirko Ceroli ha partecipato per dare l’ultimo saluto a una donna il cui nome, per i barzaghesi non più giovani, è associato al Bar Italia che un tempo si trovava nell’edificio posto all’inizio di viale Rimembranze, all’incrocio con la statale Como-Bergamo (il bar non esiste più da circa 20 anni).

La signora Romana ha gestito il bar con il marito Romeo Fumagalli, scomparso da tempo, con i figli Cinzia e Mauro per circa una trentina d’anni. “La ricordo con affetto quando da studente compravo l’abbonamento per il pullman di linea verso Como, la cui fermata era nei pressi del suo bar – ricorda il sindaco -. Romana ha sempre partecipato alle iniziative per la ‘Terza età’ promosse dall’Amministrazione, come le gite o i pranzi all’oratorio. Da Sindaco sono andato a trovarla per gli auguri di Natale, nel suo appartamento a Bevera dove è vissuta fino all’ultimo accanto al figlio e ai nipoti”.