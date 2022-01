Barzago dice addio a Romana Cazzaniga: “Sempre partecipe alla vita sociale”

E’ morta all’età di 88 anni a seguito di una malattia

Il ricordo del sindaco: “Ho sempre apprezzato il suo modo schietto e diretto di comunicare”

BARZAGO – E’ stato celebrato nella giornata di ieri, sabato 22 gennaio, il funerale di Romana Cazzaniga, 88 anni, morta dopo un periodo di malattia, accudita a casa dall’affetto dei propri famigliari.

A ricordarla, a nome di tutta la comunità, è stato il sindaco di Barzago Mirko Ceroli: “Romana era molto conosciuta a Barzago perché sempre partecipe della vita sociale del paese nei suoi vari aspetti: in Parrocchia, in Oratorio, al Centro anziani comunale. Nello specifico la ricordo impegnata, fino a qualche anno fa, nello staff della cucina dell’oratorio in occasione del tradizionale pranzo con gli anziani che ogni anno l’Amministrazione comunale organizza in collaborazione con la Parrocchia. Fino a quando ho avuto modo di incontrarla, ho sempre apprezzato il suo modo schietto e diretto di comunicare mostrando interesse e attenzione alle vicende del paese”.

Il sindaco, a nome dell’Amministrazione comunale, ha espresso vicinanza e cordoglio alla sua numerosa famiglia, tra cui i figli, padre Antonio Rovelli, sacerdote barzaghese e missionario della Consolata, Eugenio e Mauro che in paese tutti conoscono. Sabato mattina l’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia nel ricordo di Romana.