L’incidente è avvenuto oggi, venerdì, intorno alle 12.30 all’intersezione tra la Sp 342 e via Leopardi

Elitrasportato in codice rosso un motociclista di 54 anni

BARZAGO – E’ stato trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Manzoni di Lecco l’uomo di 54 anni rimasto coinvolto oggi, venerdì, intorno alle 12.30 in un brutto incidente avvenuto all’intersezione tra la Sp 342 e via Leopardi, a pochi passi di distanza dal centro sportivo.

Ancora da stabilire con certezza la dinamica del sinistro, con i rilievi affidati alla Polstrada, ma sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto proprio mentre un’auto, con a bordo un uomo di 81 anni, stava svoltando in via Leopardi. L’impatto con lo scooter in marcia lungo la Provinciale è stato violentissimo tanto che il motociclista è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio con traumi multipli a torace, bacino e arto inferiore ed è stato elitrasportato a Lecco con manovre di rianimazione in corso. Trasportato per precauzione in ospedale a Erba che il conducente dell’auto.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco.