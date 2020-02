Barzanò, incendio al confine con Viganò. Pompieri al lavoro

Un incendio sta interessando una zona boschiva a Barzanò

Vigili del fuoco al lavoro con tre squadre

BARZANO’ – Le fiamme hanno iniziato a divampare nel tardo pomeriggio di mercoledì a Barzanò: l’incendio ha interessato una zona boschiva a due passi dalla provinciale che sale verso Viganò.

Tre squadre di pompieri si sono messe al lavoro per spegnere il rogo, dandosi il cambio in serata per proseguire l’intervento.

“L’incendio ora è sotto controllo – ha spiegato in serata il sindaco Giancarlo Aldeghi che segue da vicino le operazioni – La zona è difficile da raggiungere dai Vigili del Fuoco, i mezzi non possono arrivare in quel punto, i pompieri stanno contenendo le fiamme su due fronti”.