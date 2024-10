Barzanò, infortunio sul lavoro: operaio in giallo al San Gerardo

L’infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina, giovedì, poco dopo le 8

L’operaio di 37 anni avrebbe riportato un trauma da schiacciamento a entrambe le gambe

BARZANO’ – E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza l’operaio di 37 anni rimasto ferito questa mattina, giovedì, durante un infortunio sul lavoro avvenuto in una ditta attiva nel settore delle macchine per la lavorazione del legno.

L’allarme è scattato poco dopo le 8 con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate e i tecnici di Ats Brianza, a cui spetterà il compito di ricostruire con esattezza quanto avvenuto all’interno dell’azienda.

Da quanto è stato possibile apprendere l’uomo avrebbe riportato un trauma da schiacciamento ad entrambe le gambe, tale da richiedere l’immediato trasferimento all’ospedale brianzolo.