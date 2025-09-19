Blitz dei Carabinieri nei boschi di Nibionno e Valgreghentino: smantellati tre bivacchi dello spaccio

Operazione congiunta delle stazioni di Costa Masnaga e Olginate, coordinate dalla Compagnia di Merate

Rinvenute dosi di cocaina e hashish abbandonate dai pusher in fuga

NIBIONNO – Un’operazione mirata contro lo spaccio di droga nei boschi brianzoli si è svolta nei giorni scorsi tra i comuni di Nibionno e Valgreghentino. A intervenire i Carabinieri delle stazioni di Costa Masnaga e Olginate, in un servizio coordinato dalla Compagnia di Merate, che ha permesso di individuare e smantellare tre bivacchi utilizzati dai pusher.

I malviventi, colti di sorpresa dall’arrivo delle pattuglie, si sono dileguati rapidamente lasciando sul posto alcune dosi di cocaina e hashish, successivamente sequestrate dai militari.

L’attività non si è limitata ai boschi: lungo le vie d’accesso alle aree interessate i Carabinieri hanno proceduto al controllo di circa quaranta autovetture in transito, un’azione preventiva volta a scoraggiare i possibili acquirenti e a sottrarre terreno allo spaccio.

Un servizio che conferma l’impegno dell’Arma sul territorio per contrastare il fenomeno dei mercati di droga nascosti nei boschi, un problema diffuso e particolarmente radicato nella zona, che mette a rischio sia la sicurezza pubblica sia il decoro ambientale.