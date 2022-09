Bloccato con la canoa nelle rapide dell’Adda: salvato con l’elicottero

E’ successo nel pomeriggio di oggi, giovedì, a Paderno

Il ragazzo è stato tratto in salvo dal personale del Saf

PADERNO – Bloccato con la canoa su un masso in mezzo alle rapide del fiume Adda, viene salvato dal personale del Saf, speleo alpino fluviale, intervenuto sul posto con l’elicottero.

Intervento impegnativo nel pomeriggio di oggi, giovedì, per prestare soccorso a un ragazzino coinvolto in un incidente lungo l’Adda. Lo sportivo stava percorrendo il fiume sulla canoa quando è finito arenato su un masso in mezzo alle rapide in un punto particolarmente impervio e difficile da raggiungere per i soccorritori da terra.

E’ così scattata la richiesta di intervento dell’elinucleo di Malpensa e del Saf dei Vigili del Fuoco, insieme alle squadre da Lecco e Merate.

Personale del gruppo speleo alpino fluviale si è così calato tramite il verricello dall’elicottero Drago portando in salvo il ragazzo. L’intervento è stato reso difficoltoso dalla forza dell’acqua.