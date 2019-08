Bloccato su una cengia mentre cerca funghi, 25enne recuperato dal Cnsas

25enne soccorso nel pomeriggio di sabato, si è perso mentre cercava funghi

Il ragazzo si è trovato su una cengia a 1700 metri di quota, recuperato dal Soccorso Alpino

ORNICA (BG) – A Ornica un ragazzo di Calco di 25 anni che era in cerca di funghi ha perso l’orientamento e si è ritrovato su una cengia, a circa 1700 metri di quota.

Il giovane era partito insieme ad un’altra persona al mattino, poi si erano divisi. Il ragazzo si è trovato in difficoltà, anche le comunicazioni erano possibili solo a tratti, però è riuscito a chiedere aiuto. Le squadre del Soccorso alpino sono partite e lo hanno raggiunto, dopo avere percorso un dislivello di circa 400 metri. Una volta messo in sicurezza, il giovane è stato portato a valle.

“Non date mai per scontata la possibilità di chiedere aiuto con il telefonino perché possono esserci sempre inconvenienti, come la mancanza di copertura oppure la batteria che si scarica o qualche altro imprevisto – l’appello del Cnsas – se siete davvero in difficoltà, chiamate il 112, non aspettate di arrivare allo stremo delle forze o di trovarvi in una situazione che può peggiorare da un momento all’altro”.