Brianzolo 34enne trovato morto in Brasile: aperta un’indagine

E’ Marco Bonanomi la vittima della tragica morte avvenuta in Brasile

La Polizia brasiliana ha aperto un’indagine per fare luce su quanto accaduto

MONTEVECCHIA – E’ stato ritrovato morto in un boschetto vicino a una spiaggia a Pontal do Sud, nella zona di Paranà. Sono ancora ignote le cause della morte di Marco Bonanomi, 34 anni, il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nei giorni scorsi in un’area boschiva limitrofa alla spiaggia.

Il giovane, residente in via Dei Carpini a Montevecchia, paese in cui era cresciuto insieme ai familiari, era partito per il Brasile poco prima di Natale per raggiungere la fidanzata. Sembrerebbe che sia stata proprio lei a effettuare la macabra scoperta del cadavere del giovane, allertando così le autorità.

Sabato mattina il consolato brasiliano ha preso contatti con l’ufficio anagrafe del Comune di Merate, dove da qualche anno risiedono i genitori, per comunicare la tragica notizia. La polizia brasiliana ha aperto un’indagine per individuare i motivi della drammatica e prematura scomparsa del giovane.