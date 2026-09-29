Brivio, ciclista colpito da malore sulla ciclabile: è grave

E’ successo oggi, martedì, poco dopo le 14:

Il ciclista di 66 anni, residente a Calolzio, è stato soccorso in codice rosso

BRIVIO – Stava percorrendo la ciclabile che costeggia il fiume Adda quando è stato colpito da un malore. E’ successo nel primissimo pomeriggio di oggi, martedì 29 settembre, nel tratto di alzaia che da Airuno porta verso Brivio.

L’uomo era quasi arrivato all’ingresso del paese quando si è sentito male ed è caduto al suolo. Un passante ha allertato i soccorsi vedendolo sdraiato, immobile, a terra. Compresa la gravità della situazione, in volo si è alzato anche l’elisoccorso da Milano mentre è stata attivata anche un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio insieme a una squadra di Vigili del Fuoco. Una pattuglia della Polizia locale si è portata subito in loco con gli agenti che hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

L’equipe sanitaria ha poi preso in carico il ciclista, un uomo di 66 anni, residente a Calolzio, che è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice rosso in gravi condizioni.