Brivio, denunciato il pirata della strada: era al volante brillo

Tempo di lettura: 2 minuti

BRIVIO – E’ stato individuato e denunciato il pirata della strada che ieri, venerdì, ha sbattuto a terra un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso. Si tratta di un uomo di 31 anni residente a Calolzio che ora dovrà rispondere di fronte all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza alcoolica e sotto influenza di stupefacenti e lesioni colpose. L’uomo infatti è scappato dopo aver urtato con la sua Peogeout un uomo di 39 anni, residente a Vercurago che in sella alla sua mountain bike procedeva lungo via Per Airuno nella zona industriale di Brivio, situata al confine con Airuno.

Dopo essersi in un primo tempo fermato, il 31enne ha poi rimesso in moto la macchina facendo ritorno a casa a Calolzio. Seppur ferito in maniera seria, tanto da essere trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lecco in codice rosso, il ferito ha saputo fornire ai carabinieri di Brivio intervenuti per i rilievi delle informazioni utili per risalire al colpevole. Grazie anche alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, i militari della stazione di Brivio, in collaborazione con quelli di Calolzio, sono riusciti a rintracciare l’auto nei pressi dell’abitazione dell’indagato. L’auto aveva evidenti segni dell’incidente stradale. Non solo, ma una volta sottoposto l’autista agli esami alcolemici e tossicologici, quest’ultimo è risultato positivo. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro ed i Carabinieri hanno riferito l’esito delle indagini alla competente Autorità Giudiziaria.