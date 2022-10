Brivio: denunciato per droga dopo un inseguimento in centro

E’ successo ieri, sabato, nella zona del lungofiume

L’uomo è stato denunciato: nel marsupio sono stati trovati diversi grammi di cocaina

BRIVIO – Lo tenevano d’occhio da tempo così ieri mattina, quando lo hanno intravisto gironzolare tra le vie del centro storico, hanno cercato di fermarlo per identificarlo. Lui, per tutta risposta, si è messo a correre lanciando a terra un marsupio ed è stato bloccato, dopo un breve inseguimento, in piazza Lavelli.

E’ stato denunciato a piede libero il 29enne, di nazionalità marocchina, fermato ieri mattina, sabato, dai carabinieri della stazione di Brivio dopo un inseguimento. L’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito e dopo l’identificazione è stato denunciato per possesso di droga. Nel marsupio gettato a terra e ritrovato dai militari sono stati rinvenuti infatti diversi grammi di cocaina, già suddivise in bustine.

Non solo. Il sospetto è che l’uomo sia solito frequentare il lungofiume del paese e la zona del centro per spacciare.