Brivio, discarica a cielo aperto in via Cartiera

La denuncia di Ornella Pozzoni, referente di Plastic Free

In un angolo di via Cartiera, sono abbandonati da mesi infissi, pannelli di polistirolo e altri rifiuti

BRIVIO – Infissi, pannelli di polistirolo, oggetti di plastica riversi a terra, da mesi, formando una vera e propria discarica a cielo aperto. E’ lo spettacolo, desolante e allo stesso tempo deprimente, in cui si imbatte chi si trova a camminare in via Cartiera, nella zona industriale del paese. Una situazione nota, denunciata dalla briviese referente dell’associazione Plastic Free Ornella Pozzoni che mesi fa aveva segnalato questo “abuso” in Comune.

“Oggi ho riproposto il problema perché con l’indifferenza non si arriva da nessuna parte – commenta riscontrando con enorme dispiacere come la sua denuncia sia rimasta finora lettera morta -.Chiedo che chi di competenza intervenga incisivamente a far rimuovere e far ripulire l’area: anche se è area privata si può è si deve intervenire”.