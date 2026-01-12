Brivio: esplosi petardi davanti alla chiesa di San Leonardo

L’intervento di Plastic Free Lecco: un gesto degradante

Residui e sporcizia abbandonati in strada

BRIVIO – Un episodio di inciviltà ha segnato la giornata di ieri a Brivio. Davanti alla chiesa di San Leonardo sono stati esplosi botti e petardi, con numerosi residui lasciati a terra, degradando uno spazio pubblico e simbolico del paese.

A richiamare l’attenzione sull’accaduto è stata Ornella Pozzoni, referente di Plastic Free Lecco, che ha sottolineato come gli spari non comportino solo disagi e rischi, ma lascino anche un’eredità di incuria. I resti abbandonati, infatti, trasformano luoghi di comunità in spazi trascurati, rendendo necessari interventi di pulizia che potrebbero essere evitati.

Il rispetto degli spazi comuni, evidenzia Plastic Free, non dovrebbe mai essere opzionale, in nome di una civiltà che si misura con gesti semplici e quotidiani.