Brivio: fatta brillare la bomba trovata nel fiume. Venerdì tocca all’altra

Gli ordigni bellici sono stati rinvenuti a circa tre metri dalla riva del fiume

Si tratta di una bomba a mano mod. 24 di nazionalità tedesca e di una bomba da mortaio da 81 mm

BRIVIO – E’ stata disinnescata questa mattina, mercoledì, la bomba a mano mod. 24 di nazionalità tedesca, risalente alla seconda guerra mondiale, segnalata qualche giorno fa da un cittadino mentre si trovava a passeggiare sul lungofiume briviese in località della Darsena a circa di tre metri di distanza alla riva.

Durante il sopralluogo effettuato ieri, il personale della Marina Militare – Comsubin ha effettuato un intervento di bonifica dell’area intorno all’ordigno, rinvenendone un altro, ovvero una bomba da mortaio da 81 mm. Quest’ultimo ordigno è stato consegnato questa mattina al personale del 10° Reggimento Genio Guastatori che ha provveduto al trasporto e alla messa in sicurezza dell’ordigno nell’area individuata dal Comune di Brivio, confinante con il Piazzale Don Carlo Mariani per l’esecuzione delle operazioni di stoccaggio e brillamento, in programma per il 18 marzo 2022.

La bomba a mano mod. 24 di nazionalità tedesca è stata invece fatta brillare questa mattina in acqua dagli operatori del Nucleo Operativo Subacquei della Marina Militare. Per effettuare le operazioni di neutralizzazione dell’ordigno posto in acqua, non è stato necessario sgomberare le abitazioni. L’intero intervento è avvenuto alla presenza di carabinieri e della polizia locale che hanno vigilato sul rispetto della zona di sicurezza.