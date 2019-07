Brivio, fiamme nella notte devastano tre camion. Immortalato il piromane

Alte fiamme divorano tre autoarticolati nel piazzale di un’azienda

Le telecamere immortalano un uomo scavalcare il cancello e lanciare una bottiglia incendiaria

BRIVIO – Indagini in corso sul vasto rogo che nella notte ha costretto ben cinque squadre dei vigili del fuoco ad intervenire a Brivio, in via Como.

Sono stati i residenti ad avvisare i pompieri, intorno alle 2 di notte, dopo aver avvertito un forte boato e notate le fiamme che si alzavano dal parcheggio di un’azienda.

Il rogo ha interessato tre dei sei camion posteggiati nel piazzale della TMI, azienda di trasporti materiali inerti di proprietà di Roberto Castello. I pompieri, giunti dalle stazioni di Lecco, Merate e Valmadrera, hanno lavorato per due ore per avere la meglio sulle fiamme.

Sulle cause sembra ormai non esserci dubbio: le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso un uomo scavalcare il cancello della ditta e lanciare una molotov che incendiato un primo mezzo. Il rogo si sarebbe poi esteso ad altri due autoarticolati.

Grazie all’intervento dei pompieri è stato evitato che le fiamme si propagassero agli altri tre camion.

Ammonterebbe a 200 mila euro la prima stima dei danni. La TMI è una ditta storica, nata a Mandello poi trasferitasi a Brivio, in località Vaccarezza