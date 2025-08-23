Brivio. Finisce contro un ostacolo, giovane soccorso nella notte

Si tratta di un ragazzo di 28 anni, che avrebbe perso il controllo dell’auto

L’incidente nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle due e mezza

BRIVIO – Incidente a Brivio intorno alle due e mezza di stanotte: un ragazzo di 28 anni è finito contro un ostacolo mentre guidava. Ha perso il controllo dell’auto in via Alessandro Volta, per cause ancora da accertare.

Lo schianto ha messo subito in massima allerta i soccorritori: sul posto giunte un’ambulanza da Merate e un’auto infermieristica. Tuttavia le condizioni del giovane, inizialmente giudicate più critiche, si sono rivelate meno gravi del previsto. Il trasporto in Ospedale a Lecco è avvenuto circa un’ora dopo l’incidente, in codice verde.

Allertati anche Vigili del Fuoco e Carabinieri di Merate.