L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 5 settembre

In volo anche l’elisoccorso di Bergamo per prestare le cure a una bambina

BRIVIO – Frontale tra due auto al curvone di via Per Airuno, appena dopo il confine di Brivio. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 settembre, in un incidente che ha visto coinvolti ben sei persone. In volo si è alzato da Bergamo anche l’elisoccorso per prestare le prime cure a una bambina, poi trasportata per accertamenti all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, anche se appare evidente che il frontale sia avvenuto proprio all’altezza del curvone che porta ad Airuno, in un punto in cui la visibilità tra le auto in transito appare ridotta.

Ben sei, come dicevamo, le persone coinvolte nel sinistro tra un Fiat Doblò con a bordo due persone e una monovolume su cui viaggiava un’intera famiglia. Sul posto tre ambulanze (Croce Rossa Olgiate, Volontari del Soccorso di Cornate e Croce Bianca di Merate) e l’elisoccorso con i vigili del fuoco chiamati in aiuto. Anche una donna, che viaggiava insieme al compagno lungo via per Airuno, si è fermata a dare una mano ai soccorritori “sfruttando” l’esperienza maturata negli anni proprio come volontaria in un’organizzazione di primo soccorso.

Sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza, i cui uomini hanno provveduto a regolare la viabilità chiudendo la strada all’altezza della rotonda sponsorizzata dall’Officina Gilardi in modo da permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.