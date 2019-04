BRIVIO – Hanno gettato l’asfalto che stavano rimuovendo dal fondo stradale nel fiume Adda. E’ successo questa mattina, sabato 6 aprile, a Brivio, dove erano in corso dei lavori di ripristino del manto di asfalto in corrispondenza del fiume che collega Cisano a Brivio.

La scena non è passata inosservata tanto che alcuni passanti hanno ripreso e filmato il tutto con il cellulare. Dalle immagini si evince chiaramente come gli operai abbiano buttato nel fiume palate di detriti di bitume e scarti delle fresature effettuate per livellare la strada. Ed è subito scattata l’indignazione popolare. Anche il sindaco Federico Airoldi ha preso posizione sulla vicenda: “Lunedì chiederò spiegazioni di quanto successo alla provincia perchè quanto visto è inammissibile. Il materiale raccolto sul fondo stradale è un rifiuto e come tale va trattato e smaltito.Indubbiamente non può essere gettato nel fiume”. Una domanda, quella del sindaco, che abbiamo anticipato ad Angelo Valsecchi, responsabile del settore viabilità e opere pubbliche della Provincia di Lecco. “Ho verificato approfonditamente questa segnalazione e posso dire che in quel momento sul ponte di Brivio non stavano operando gli operai della Provincia di Lecco. Non abbiamo quelle divise e neppure quei mezzi. Ricordo che la manutenzione di questo ponte è condivisa con la Provincia di Bergamo”.