Brivio in lutto per Dante Perego: una vita spesa tra Pro Loco, Comune e casa di riposo

73 anni, architetto di professione, era un volto molto noto in paese

I funerali di Dante Perego si terranno mercoledì mattina a Brivio

BRIVIO – Un uomo impegnato nella vita del paese e un professionista attento e scrupoloso. E’ il ricordo, sentito e commosso, di Dante Perego, scomparso nelle scorse ore all’età di 73 anni.

“Con Dante non servivano troppe parole, perché era uno di sostanza. Per questo gli diciamo semplicemente grazie ed esprimiamo le più sentite condoglianze alla moglie ed ai famigliari” sottolineano dal direttivo della Pro Loco. E aggiungono: “La notizia della scomparsa dell’amico Dante Perego non è arrivata inaspettata. Sapevamo che da tempo stava lottando con la malattia e che in questi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate. Dante è stato Presidente della Pro Loco Brivio per lunghi anni, ed è anche grazie al suo impegno se l’associazione esiste e se alcune iniziative importanti per la comunità sopravvivono”.

Perego aveva ricoperto l’incarico di numero uno della Pro Loco parecchi anni fa, tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta: un impegno a cui aveva fatto seguito quello politico, diventando vicesindaco, nella Giunta Cameroni, dal 1997 al 2001. Si era candidato anche come sindaco nel 2011 con il centrodestra, perdendo però la sfida contro Ugo Panzeri. Dal 2022 era presidente del consiglio di amministrazione della fondazione casa di riposo Carlo ed Elisa Frigerio.

Lascia la moglie Maria Teresa, il cognato Franco e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno mercoledì 9 luglio alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Brivio, preceduti dalla recita del rosario.