Otto squadre dei Vigili del Fuoco impegnate dalle 4.30 per fronteggiare le fiamme

Il rogo ha coinvolto il capannone di un’azienda situata in via Volta a pochi passi dalla chiesa del paese

BRIVIO – Da questa mattina, sabato 23 luglio, alle ore 4.30 circa, sono otto le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nello spegnimento di un incendio che ha coinvolto il capannone di un’azienda di articoli per pittura situata in via Volta, a pochi metri da via Bergamo.

Tre squadre dal distaccamento Volontario di Merate, quattro squadre da Lecco e una squadra dal Distaccamento di Valmadrera stanno lavorando per avere la meglio sulle fiamme Sul posto due autopompe, un’autoscala, due autocarri serbatoio, un fuoristrada boschivo, un carro per la protezione delle vie aeree e la vettura del funzionario. Sul posto anche una squadra del Nucleare Biologico Chimico Radiologico di Como. Quando sono da poco passate le 8 l’intervento è ancora in corso.