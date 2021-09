Brivio, incidente davanti alla caserma dei carabinieri: coinvolte due auto

E’ successo questa sera, lunedì, poco prima delle 19 in via Como

All’origine della perdita di controllo da parte di un automobilista potrebbe esserci stato un malore

BRIVIO – Ha perso il controllo dell’auto, probabilmente a causa di un malore, ed è finito contro un veicolo che, provenendo dalla zona industriale del paese, si stava immettendo su via Como.

E’ successo oggi, lunedì 6 settembre, poco prima delle 19: coinvolti il guidatore di un Suv Kia Sportage e una Yaris, con il conducente del primo mezzo che, in marcia da Beverate verso il centro di Brivio, avrebbe all’improvviso tagliato la curva, forse colpito da un malore, andando a urtare l’utilitaria in uscita da via San Vigilio. Un impatto molto violento tanto che i soccorsi sono scattati in codice rosso.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco con i carabinieri chiamati a effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.