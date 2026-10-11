Brivio, incidente tra due auto: cinque persone coinvolte

E’ successo questa sera, domenica, in via Dante

Sul posto ambulanze, vigili del Fuoco e carabinieri

BRIVIO – Incidente tra due auto in via Dante: è successo stasera, domenica 11 ottobre, poco prima delle 20. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi, ma quello che è certo è che l’impatto è stato particolarmente forte: da quanto è stato possibile apprendere l’auto guidata da un ragazzo di 28 anni è andata a sbattere contro un altro veicolo, a bordo del quale viaggiava una famiglia di quattro persone.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate e una del Soccorso Cisanese. Allertati anche i Vigili del Fuoco.

Cinque le persone coinvolte, anche se fortunatamente nessuna in maniera troppo grave.