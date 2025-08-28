Brivio, incidente tra due auto in via Como

E’ successo questa mattina, giovedì

L’incidente, fortunatamente senza feriti, è stato rilevato dalla Polizia locale di Brivio

BRIVIO – Incidente tra due auto questa mattina, giovedì 28 agosto, lungo via Como nella frazione di Beverate. In base a quanto è stato possibile apprendere e che dovrà trovare conferma dai rilievi delle forze dell’ordine, un’auto, uscendo da una via laterale, avrebbe urtato la Fiat Punto in marcia lungo via Como in direzione della rotonda di intersezione con la Sp 72.

Uno scontro forte con l’auto che è carambolata andando contro la recinzione posta a bordo della carreggiata. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio a cui spetterà il compito di ricostruire dinamica e responsabilità.