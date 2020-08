Brivio. Malore in azienda, ritrovato senza vita il titolare della Fti Trasporti

Valter Fumagalli, titolare dell’azienda, stroncato da un malore

A lanciare l’allarme sarebbe stata la moglie, inutili tutti i tentativi di rianimarlo

BRIVIO – Erano passate da poco le 19 di oggi, sabato 29 agosto, quando i soccorsi si sono precipitati presso l’azienda Autotrasporti Fti di Brivio. Purtroppo si sono rivelati inutili tutti i tentativi di salvare la vita a Valter Fumagalli, titolare dell’azienda.

A far scattare l’allarme sarebbe stata la moglie dell’uomo che non vedendolo rientrare a casa e non riuscendo a mettersi in contatto con lui sarebbe andata a cercarlo in azienda. Una volta giunta nel capannone di via Como 73 si è subito accorta che il marito era stato colpito da un malore.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno cercato di rianimare l’uomo ritrovato in arresto cardiaco, ma tutti i tentativi si sono rivelati vani. Oltre all’ambulanza e all’automedica sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.