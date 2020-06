Brivio, polpette sospette in zona cimitero: l’allarme dei residenti

Ieri, martedì, l’ultimo rinvenimento di due polpette sospette nell’area verde davanti al cimitero di Brivio

Un gruppo di residenti ha deciso di vederci chiaro: i bocconcini verranno sottoposti ad analisi

BRIVIO – Sempre lo stesso posto, ovvero l’area intorno al cimitero. E identiche le modalità con le polpette avvolte parzialmente nella carta casa. E’ allarme tra alcuni briviesi per le polpette abbandonate lungo i vialetti che portano al campo santo del paese. Ieri, martedì, l’ultimo episodio di una serie su cui i cittadini hanno deciso di mettere luce chiedendo il coinvolgimento dell’Ats.

“Purtroppo non è la prima volta che ci imbattiamo in queste polpette sospette – racconta Yari Testa parlando a nome di un gruppo di residenti, accomunati dall’amore per gli animali a quattro zampe -. Ormai è da qualche mese che ciclicamente troviamo nell’area verde vicino al cimitero, dove portiamo i nostri cani a fare due passi, queste polpette sospette. Una volta abbiamo trovato anche delle uova”.

Nessun cane per ora le ha, per fortuna, mangiate. “Siamo sempre riusciti a intervenire prima rimuovendole e buttandole via. Questa volta però abbiamo deciso di andare a fondo della situazione per capire se ci troviamo di fronte a delle polpette avvelenate”. Un dubbio che potrà essere dipanato dall’analisi a cui i bocconcini verranno sottoposti. “Abbiamo contattato i Carabinieri e anche l’Enpa. Grazie al loro coinvolgimento siamo stati indirizzati verso l’Ats per promuovere queste analisi da cui dovremo capire con cosa siano realizzate veramente queste polpette”.

Resta un mistero chi e perché abbia deciso di portare lì, a cadenza ciclica, queste polpette sospette. “Nessuno di noi ha mai notato niente di strano o di anomalo. Le abbiamo sempre trovate abbandonate con un po’ di carta. Speriamo che si possa fare chiarezza su questi brutti episodi che stanno diventando troppo frequenti”.