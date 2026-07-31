Brivio. Scaricano rifiuti in una aiuola, maxi multa da 1.500 euro

E’ successo nella serata di venerdì scorso, sotto l’occhio vigile di una telecamera che ha registrato tutto

“Due ragazze sono scese da un’auto e hanno abbandonato una lettiera per gatti, sabbia sporca e qualcosa che sembra una coperta”

BRIVIO – “Venerdì scorso, attorno alle 22.30, un’automobile percorre via Santi Patroni, arriva quasi allo stop, si ferma. Poi fa retromarcia, il conducente si guarda in giro, poi svolta a destra e parcheggia. Scendono due ragazze, dagli accertamenti risultano 20enni residenti in un comune vicino, si guardano in giro, aprono il baule, rovistano. Poi attraversano la strada con in mano una lettiera per gatti, sabbia sporca, qualcosa che sembra una coperta. E scaricano il tutto nell’aiuola davanti al sagrato della chiesa. Attraversano di nuovo la strada e risalgono in auto come se niente fosse”.

A raccontare l’episodio è lo stesso sindaco di Brivio Federico Airoldi, perché la scena si è svolta interamente sotto l’occhio vigile della telecamera numero 14, che ha registrato tutto. E’ bastata qualche ora di lavoro alla Polizia Locale per visionare filmati e registrazioni del lettore targhe in ingresso e in uscita dal centro storico e il tutto si è concluso con una maxi multa.

“Un verbale da 1.500 euro per abbandono di rifiuti sul territorio comunale – ha detto il sindaco Airoldi -. E questa non è un’eccezione è una regola. Con buona pace di chi continua a scrivere che l’amministrazione comunale se ne frega”.