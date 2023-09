Brivio: scritte vandaliche sulle panchine sul lungofiume

Le scritte sono apparse questa mattina, domenica, su due panchine sul lungofiume

Diretto e lampante il messaggio riconducibile a una matrice no vax

BRIVIO – “Vax = morte”: è la scritta che è apparsa questa mattina, domenica, su due panchine situate sul lungolago di Brivio.

Un messaggio, realizzato con lo spray di colore rosso, del tutto simile alle scritte apparse qualche settimana fa a Merate, prima al liceo Agnesi, poi al cimitero e infine sulle vetrate della sede della Cisl di via De Gasperi.

Diretto e di immediata comprensione il senso della scritta che è stata notata oggi da alcuni passanti mentre effettuavano una passeggiata in riva all’Adda. Un “brutto” risveglio per il paese, in questi giorni animato e frequentato per via delle iniziative proposte in occasione della festa della Madonna dell’Addolorata. Proprio questo pomeriggio, alle 15, era in programma la processione per le vie del paese con la statua della Vergine mentre stasera si terrà l’attesissimo spettacolo dei fuochi d’artificio sul fiume.

Rimandate invece al prossimo settimana per via dell’allerta meteo arancione per forti temporali previsti a partire dalle 14 di lunedì 18 settembre l’altrettanto atteso appuntamento con il palo della cuccagna e i giochi in piazza, slittati da domani al 24 settembre alle 14 mentre la tombola in piazza si terrà sabato 23 settembre.