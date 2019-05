Brivio, spacciava cocaina fuori da un pub: arrestato dalla Polizia

BRIVIO – Lo hanno beccato mentre spacciava cocaina fuori dal pub Legend’s di Brivio. E per lui sono scattate le manette. La Polizia di Stato di Lecco ha arrestato ieri sera, venerdì 17 maggio, Mourad El Amarti, classe 1991, colto nella flagranza del reato di spaccio e detenzione di stupefacenti. Di origini marocchine, regolare sul territorio nazionale e domiciliato a Cisano, El Amarti era da tempo attenzionato dalle forze dell’ordine dopo una segnalazione giunta in questura relativa all’attività di spaccio effettuata dal giovane a Brivio. Ieri sera, dopo un articolato servizio di appostamento, gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lecco, lo hanno bloccato subito dopo aver assistito ad una cessione di due dosi di cocaina in favore di un avventore del pub.

Droga e contanti anche in casa a Cisano

La successiva perquisizione personale e all’interno dell’abitazione situata a Cisano, ha confermato che El Amarti aveva all’attivo una vera e propria attività di spaccio. In casa sono stati trovati infatti 11 grammi di cocaina già suddivisi in 16 dosi pronte alla vendita e quasi 40 grammi di cocaina in un unico blocco oltre a un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi. Dalla sostanza, una volta suddivisa, sarebbero derivate complessivamente circa 100 dosi di cocaina per un valore commerciale complessivo di circa 4-5000 euro.In casa sono stati trovati anche 1.660 euro.

Udienza in Tribunale questa mattina, sabato

Stamattina, sabato, il giovane spacciatore è stato sottoposto all’udienza di convalida del fermo. El Amarti è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari e condannato con patteggiamento alla pena di 8 mesi di reclusione per la cessione della droga. Resta in attesa di giudizio per la detenzione della cocaina.