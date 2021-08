Salva, invece, una ragazzina di 13 anni anche lei in difficoltà dopo essersi tuffata per aiutare il giovane

Il dramma si è consumato intorno alle 17.30 di oggi, giovedì, a Brivio

BRIVIO – Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 agosto, nell’Adda all’altezza del Ponte di Brivio. Un ragazzo, purtroppo, è morto annegato nelle acque del fiume.

L’allarme è scattato intorno alle ore 17.30, quando alcuni passanti hanno sentito le grida di aiuto del ragazzino che veniva trascinato dalla corrente nel tratto di fiume tra il ponte di Brivio e la località Molinazzo. La prima a tuffarsi in suo aiuto è stata una giovane di 13 anni della zona che, però, si è ritrovata a sua volta in difficoltà ed è stata salvata da un uomo, Alessandro Sarti, che stava passando con la sua canoa.

Le persone che hanno assistito alla scena hanno subito allertato i soccorsi per il ragazzino inghiottito dal fiume. Sul posto si sono portati immediatamente i soccorsi, oltre all’ambulanza, all’automedica e ai Carabinieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco supportati dall’elicottero che ha sorvolato il tratto di Adda per individuare il giovane.

Purtroppo il tragico epilogo: il ragazzino, un 21enne di origini marocchine residente a Lecco, è stato individuato ma per lui non c’era già più nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Stando a quanto appreso sul posto, il ragazzo era con un gruppo di amici e si è tuffato dal ponte di Brivio, ha cominciato ad annaspare dopo qualche metro e ha iniziato a chiedere aiuto prima di sparire inghiottito dalle acque. Sul posto è arrivata subito anche la Polizia Locale che era di pattuglia in zona e poco prima aveva vietato ai ragazzi di tuffarsi poiché molto pericoloso.

Sul posto sono arrivati i genitori della vittima, la mamma del giovane è stata soccorsa dai sanitari poiché colpita da un malore. Una tragedia che arriva a distanza di una manciata di giorni da un dramma scampato: nel pomeriggio di lunedì scorso, infatti, una ragazzo di 19 anni di Seregno è stato soccorso a seguito di un infortunio rimediato dopo essersi tuffato dalla vecchia galleria del Moregallo.